Hıncal Uluç: Ersun Yanal'a Fenerbahçe nedir anlatmak lazım
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Hıncal Uluç: Ersun Yanal'a Fenerbahçe nedir anlatmak lazım

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında "Ersun Yanal'ı evvela bir dershane odasına alıp Fenerbahçe nedir anlatmak lazım" dedi.

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26 Aralık 2018, Çarşamba
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