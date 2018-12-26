Hıncal Uluç: Ersun Yanal'a Fenerbahçe nedir anlatmak lazım
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında "Ersun Yanal'ı evvela bir dershane odasına alıp Fenerbahçe nedir anlatmak lazım" dedi.
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