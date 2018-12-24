Türkıye dördüncü oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda Milliler, 3. oldu. Aleyna Vence, Bahanur Gökalp ve Merve Çelebi üçlüsünden oluşan Türkiye, Rus rakibini 15-13, 16-18 ve 15-9'luk setlerle devirerek yarı finale çıktı. Bir diğer Rus ekibine kaybedip final şansını yitiren Türkiye, bronz maçını da kaybetti. Türkiye, böylece turu 4. sırada tamamladı. Türkiye'de de 11, 12 ve 13 Ocak 2019'da Erciyes'te düzenlenecek.