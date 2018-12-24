Türkıye dördüncü oldu – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Türkıye dördüncü oldu

Türkıye dördüncü oldu

'nın başkenti 'da yapılan 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda Milliler, 3. oldu.

'nın başkenti 'da yapılan 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda Milliler, 3. oldu. Aleyna Vence, Bahanur Gökalp ve Merve Çelebi üçlüsünden oluşan , Rus rakibini 15-13, 16-18 ve 15-9'luk setlerle devirerek yarı finale çıktı. Bir diğer Rus ekibine kaybedip final şansını yitiren Türkiye, bronz maçını da kaybetti. Türkiye, böylece turu 4. sırada tamamladı. Türkiye'de de 11, 12 ve 13 Ocak 2019'da Erciyes'te düzenlenecek.

  1. 24.12.2018
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