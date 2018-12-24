Türkıye dördüncü oldu
Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda Milliler, 3. oldu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda Milliler, 3. oldu. Aleyna Vence, Bahanur Gökalp ve Merve Çelebi üçlüsünden oluşan Türkiye, Rus rakibini 15-13, 16-18 ve 15-9'luk setlerle devirerek yarı finale çıktı. Bir diğer Rus ekibine kaybedip final şansını yitiren Türkiye, bronz maçını da kaybetti. Türkiye, böylece turu 4. sırada tamamladı. Türkiye'de de 11, 12 ve 13 Ocak 2019'da Erciyes'te düzenlenecek.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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