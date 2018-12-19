Aydın BB. Oostende'yi rahat geçti
CEV Challenge Kupası 8’li final turu ilk karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika ekibi Hermes Oostende’yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Tiran Shaino (İsr) - Rossella Piana (İta)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelın
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Hermes Oostende: Fanny, Jasmien, Delphine, Nina, Sofie, Lynn, Lise, Kaat, Celine, Amber, Jitse, Megan
Başantrenör: Frederik De Veylder
Setler: (25-18), (25-15), (27-25)
Süre: 69, (21, 21, 27)
- 19.12.2018 20:45
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
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