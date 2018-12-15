VakıfBank lige tatsız döndü!

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Beyza, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Simge (L), Ezgi, Gözde, Gibbemeyer.

VakıfBank: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Rasic, Ebrar, Gizem (L), Buket, Derya, Tuğba, Ayça, Zehra.

Setler: 3-1 (25-21,25-13,20-25,25-20)

Süre: 106 dakika (28,24,26,28)

"Voleybolun El Clasico'su" olarak adlandırılan karşılaşmada, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda çok sayıda voleybol sever tribünleri doldurdu. Derbiden üç puanla ayrılan turuncu beyazlı oyuncular, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.



Karşılaşma sonrası iyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Büşra Kılıçlı, "Dünya Şampiyonası'ndan sonra bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Gördüğümüz eksiklerimizi ve çalışmamız gereken noktaları bugün maçta iyi kapattığımızı düşünüyorum. Özellikle servisteki etkili oyunumuz önemliydi" diye konuştu.