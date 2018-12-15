VakıfBank lige tatsız döndü!
15 Aralık 2018, Cumartesi
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lige tatsız döndü!

<a href="/index/vakifbank?id=fabc1324-d8ee-4e6f-bc21-2fd02e2112f3" class="" rel="tag">VakıfBank</a> lige tatsız döndü!

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9'uncu hafta mücadelesinde , sahasında 'ı 3-1 mağlup ederek maç eksiğiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Salon: TVF
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
: Kim, Beyza, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Simge (L), Ezgi, Gözde, Gibbemeyer.
: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Rasic, Ebrar, Gizem (L), Buket, Derya, Tuğba, Ayça, Zehra.
Setler: 3-1 (25-21,25-13,20-25,25-20)
Süre: 106 dakika (28,24,26,28)

"Voleybolun 'su" olarak adlandırılan karşılaşmada, 'nda çok sayıda voleybol sever tribünleri doldurdu. Derbiden üç puanla ayrılan turuncu beyazlı oyuncular, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Karşılaşma sonrası iyi bir maç çıkardıklarını söyleyen oyuncusu Büşra Kılıçlı, "Dünya Şampiyonası'ndan sonra bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Gördüğümüz eksiklerimizi ve çalışmamız gereken noktaları bugün maçta iyi kapattığımızı düşünüyorum. Özellikle servisteki etkili oyunumuz önemliydi" diye konuştu.

  1. 15.12.2018 19:42
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