VakıfBank lige tatsız döndü!
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9'uncu hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, sahasında Vakıfbank'ı 3-1 mağlup ederek maç eksiğiyle liderlik koltuğuna oturdu.
Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili
Eczacıbaşı VitrA: Kim, Beyza, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Simge (L), Ezgi, Gözde, Gibbemeyer.
VakıfBank: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Rasic, Ebrar, Gizem (L), Buket, Derya, Tuğba, Ayça, Zehra.
Setler: 3-1 (25-21,25-13,20-25,25-20)
Süre: 106 dakika (28,24,26,28)
"Voleybolun El Clasico'su" olarak adlandırılan karşılaşmada, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda çok sayıda voleybol sever tribünleri doldurdu. Derbiden üç puanla ayrılan turuncu beyazlı oyuncular, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.
Karşılaşma sonrası iyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Büşra Kılıçlı, "Dünya Şampiyonası'ndan sonra bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Gördüğümüz eksiklerimizi ve çalışmamız gereken noktaları bugün maçta iyi kapattığımızı düşünüyorum. Özellikle servisteki etkili oyunumuz önemliydi" diye konuştu.
- 15.12.2018 19:42
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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