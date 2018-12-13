A Milli Erkek Takımı'nın rakipleri belli oldu!
13 Aralık 2018, Perşembe
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A 'nın rakipleri belli oldu!

A Milli Erkek Takımı'nın rakipleri belli oldu!

Yenilenen formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Voleybol Konfederasyonu () 'nde bronz madalya kazanma başarısı gösteren A 'nın, 2019 yılı organizasyonundaki rakipleri belli oldu.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019 'nin kura çekimi, 'in Lüksemburg'taki merkez ofisinde gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile eşleşti.

Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, "Dörtlü Final" müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'inde ilk iki sırada yer alacak takımlar, 'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise gelecek yıl FIVB Voleybol Uluslar Ligi biletini alacak.

2019 CEV Avrupa Altın Ligi'nde ilk karşılaşmalar 25-26 Mayıs 2019'da, "Dörtlü Final" mücadeleleri ise 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Türkiye, Belçika, Slovakya, Letonya.

B Grubu: Hollanda, Estonya, İspanya, Hırvatistan.

C Grubu: Finlandiya, Çekya, Ukrayna, Belarus.

  1. 13.12.2018 19:13
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