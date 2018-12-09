Halkbank evinde güldü!
Voleybol Efeler Ligi’nin 9. haftasında Halkbank, Arkas Spor’u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İlhami Şenyurt, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Efe Bayram, Abdullah Çam, Furkan Aydın)
Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Caner Ergül, Bravo, Burak Çevik, Muhammet Kaya)
Setler: 25-20, 32-30, 25-18
Süre: 92 dakika (28, 38, 26)
- 9.12.2018 16:25
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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