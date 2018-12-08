VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda finalde – Fotomaç – 08 Aralık 2018
08 Aralık 2018, Cumartesi
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, Dünya Şampiyonası'nda finalde

VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda finalde

Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde ekibi 'ü 25-21, 25-21 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, son altı senede üçüncü kez finale yükseldi.

Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde ekibi 'ü 25-21, 25-21 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, son altı senede üçüncü kez finale yükseldi. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda oynadığı son 10 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, yarın TSİ 15:00'teki finalde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'le üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için karşılaşacak.

ÇİNLİLER'DEN VAKIFBANK'A BÜYÜK DESTEK
Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ne gelen 2 bine yakın Çinli taraftar, Praia Clube karşılaşmasında VakıfBank'a büyük destek verdi. Sarı-siyahlılar'ın Çinli yıldızı Zhu Ting'e ve VakıfBank'a tezahüratlar yapan Çinli taraftarlar, VakıfBank'ın finale çıkması nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.

  1. 8.12.2018 17:20
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