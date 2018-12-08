VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda finalde
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube'ü 25-21, 25-21 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, son altı senede üçüncü kez finale yükseldi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube'ü 25-21, 25-21 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, son altı senede üçüncü kez finale yükseldi. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda oynadığı son 10 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, yarın TSİ 15:00'teki finalde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'le üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için karşılaşacak.
ÇİNLİLER'DEN VAKIFBANK'A BÜYÜK DESTEK
Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ne gelen 2 bine yakın Çinli taraftar, Praia Clube karşılaşmasında VakıfBank'a büyük destek verdi. Sarı-siyahlılar'ın Çinli yıldızı Zhu Ting'e ve VakıfBank'a tezahüratlar yapan Çinli taraftarlar, VakıfBank'ın finale çıkması nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.
- 8.12.2018 17:20
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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