VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube'ü 25-21, 25-21 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, son altı senede üçüncü kez finale yükseldi. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda oynadığı son 10 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, yarın TSİ 15:00'teki finalde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'le üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için karşılaşacak.



ÇİNLİLER'DEN VAKIFBANK'A BÜYÜK DESTEK

Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ne gelen 2 bine yakın Çinli taraftar, Praia Clube karşılaşmasında VakıfBank'a büyük destek verdi. Sarı-siyahlılar'ın Çinli yıldızı Zhu Ting'e ve VakıfBank'a tezahüratlar yapan Çinli taraftarlar, VakıfBank'ın finale çıkması nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.