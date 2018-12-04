FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk gecesi
Ligin 5. haftasında Fenerbahçe, yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında iki Türk takımı Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor yarın karşılaşacak.
İstanbul'daki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
Grupta 2'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan iki Türk ekibinden Hatay Büyükşehir Belediyespor 6'ncı, Fenerbahçe ise 7. sırada yer alıyor.
- 4.12.2018 10:40
- Güncelleme: 4.12.2018 11:22
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Bayram Bektaş'a güven oyu!
Toplam 1
Yorum
Fevzi Göz göz dışarda korkak oynuyor içerde stat dolu olup puan alırsak olay bitmiş kalıcı olamayız
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Koeman: Stresli durumdayız
Toplam 1
Yorum
Fenerli Yaşar Takım iyi yolda gidiyor bundan iyisi olmaz hoca takımı iyi duruma getiriyor
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Mustafa Denizli: Gerekirse oynarız
Toplam 1
Yorum
Fb Serkan Beraberlik iyidir 2 tarafta itiraz etmez yorumcu keyfi için oynayıp yorulmaya gerek Yok
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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