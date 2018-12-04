FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk gecesi
04 Aralık 2018, Salı
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FIBA 'nde Türk gecesi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk gecesi

Ligin 5. haftasında , yarın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

FIBA B Grubu 5. hafta maçında iki Türk takımı ile Büyükşehir Belediyespor yarın karşılaşacak.

'daki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

Grupta 2'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan iki Türk ekibinden 6'ncı, Fenerbahçe ise 7. sırada yer alıyor.

  1. 4.12.2018 10:40
  2. Güncelleme: 4.12.2018 11:22
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