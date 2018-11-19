Arhavi geri döndü
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Arhavi geri döndü

    Arhavi geri döndü

    Sahasında ’nı ağırlayan Arhavi Belediye, ilk setini 25-21 kaybettiği karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmasını bildi.

    25-22, 25-17 ve 25-21'lik setlerle zafere uzanan Artvin temsilcisi Efeler Ligi'ndeki 3. galibiyetini aldı. 22 sayıyla oynayan Roman Danilov, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. 18'er sayı kaydeden Mustedanovic ve Lereshchenko galibiyete büyük katkı yaptı.
    1. 19.11.2018
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