Şampiyon Eczacı – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Şampiyon Eczacı

    Şampiyon Eczacı

    Voleybolda 2018 Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nı, VakıfBank’ı 3-1 yenen kazandı. Eczacı, tarihinde üçüncü kez bu kupayı müzesine götürdü.

    Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-1 mağlup eden , şampiyon oldu. TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanan ve 6 bin kişinin izlediği maçta Vakıfbank'ı 3-1 mağlup eden , Şampiyonlar Kupası'nı üçüncü kez müzesine götürdü. Vakıfbank'ı 25-20, 22- 25, 17-25 ve 19-25'lük setlerle geçen Eczacıbaşı'na kupasını Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şampiyon takıma kupasını verdi. Bu arada aktif voleybol kariyerini noktalayan Neslihan Demir Güler'e plaket takdim edildi.
    1. 1.11.2018
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