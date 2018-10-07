Eczacıbaşı’na büyük onur
Turuncu-beyazlılar, kadınların spordaki varlığını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin “Dünya Ödülü”ne layık görüldü
Uzun yıllardır Türk voleyboluna destek veren Eczacıbaşı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından büyük bir ödül aldı. Turuncu-beyazlı ekip, binlerce genç kıza voleybol oynama imkanı sunması ve kadınların spordaki varlığını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle 'Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'ne layık görüldü. Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'teki törende, ödülü Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı aldı. Kadın ve spor alanında dünyanın en prestijlisi olan ve Olimpiyat Komitesi 18 yıldır verilen ödülü ilk kez Türkiye'den bir aday kazanırken, kurumsal olarak dünyada bu ödülün ilk sahibi de Eczacıbaşı oldu.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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