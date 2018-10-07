Eczacıbaşı’na büyük onur – Fotomaç – 07 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Eczacıbaşı’na büyük onur

    Eczacıbaşı’na büyük onur

    Turuncu-beyazlılar, kadınların spordaki varlığını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle ’nin “”ne layık görüldü

    Uzun yıllardır Türk voleyboluna destek veren Eczacıbaşı, tarafından büyük bir ödül aldı. Turuncu-beyazlı ekip, binlerce genç kıza voleybol oynama imkanı sunması ve kadınların spordaki varlığını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle 'Kadınlar ve Spor 'ne layık görüldü. Arjantin'in Başkenti 'teki törende, ödülü Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı aldı. Kadın ve spor alanında dünyanın en prestijlisi olan ve Olimpiyat Komitesi 18 yıldır verilen ödülü ilk kez 'den bir aday kazanırken, kurumsal olarak dünyada bu ödülün ilk sahibi de Eczacıbaşı oldu.

    1. 7.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eczacıbaşı’na büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN