Eczacıbaşı’na büyük onur

Uzun yıllardır Türk voleyboluna destek veren Eczacıbaşı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından büyük bir ödül aldı. Turuncu-beyazlı ekip, binlerce genç kıza voleybol oynama imkanı sunması ve kadınların spordaki varlığını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle 'Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'ne layık görüldü. Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'teki törende, ödülü Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı aldı. Kadın ve spor alanında dünyanın en prestijlisi olan ve Olimpiyat Komitesi 18 yıldır verilen ödülü ilk kez Türkiye'den bir aday kazanırken, kurumsal olarak dünyada bu ödülün ilk sahibi de Eczacıbaşı oldu.