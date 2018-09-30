Harikasınız!

Japonya'da düzenlenen Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, ilk seti 25-18 kazandı. İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, 25-13'le durumu 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-15; karşılaşmayı da 3-0 üstün bitirdi. Milliler böylece Dünya Şampiyonası'nda 3. kez karşılaştığı Kanada'yı yine hüsrana uğrattı. Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün 13.20'de Çin'le karşılaşacak.



'RAKİBE İZİN VERMEDİK'

Millilerin başantrenörü Giovanni Guidetti, iyi oyundan memnun olduğunu söyledi. Guidetti, "Rakibimizin kendi oyununu sergilemesine izin vermedik. Oyuncularımın, şampiyonaya nasıl önem verdiklerini gördüğüm için mutluyum" dedi.