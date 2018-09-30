Harikasınız! – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Harikasınız!

    Harikasınız!

    Rakibini 3-0’la geçen , ’ndaki ikinci maçında bugün 13.20’de ’in karşısına çıkacak

    'da düzenlenen Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden , 'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, ilk seti 25-18 kazandı. İkinci sette daha rahat bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, 25-13'le durumu 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-15; karşılaşmayı da 3-0 üstün bitirdi. Milliler böylece 'nda 3. kez karşılaştığı Kanada'yı yine hüsrana uğrattı. Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün 13.20'de 'le karşılaşacak.

    'RAKİBE İZİN VERMEDİK'
    Millilerin başantrenörü , iyi oyundan memnun olduğunu söyledi. Guidetti, "Rakibimizin kendi oyununu sergilemesine izin vermedik. Oyuncularımın, şampiyonaya nasıl önem verdiklerini gördüğüm için mutluyum" dedi.

    1. 30.9.2018
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