İnegöl Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Kemal Kıvanç Elgaz ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Transferleri tamamlayarak takımı yeni sezon öncesi hazır hale getirmek istediklerini belirten Kocaağa, şunları kaydetti:

"Hedefleri olan, geçmiş yıllarda ülkemize Balkan Kupası'nı kazandıran bir takımız. Bu sene yine Avrupa hedefiyle yola çıkmış bulunmaktayız. Bugün 4 numara smaçör mevkisinde oynayan Kemal Kıvanç Elgaz kardeşimizle anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi 1986 doğumlu 1,98 metre boyunda. Geçen sezon Afyon Belediye Yüntaş'ta oynamıştı. Bu sezon terini inşallah İnegöl Belediyespor'umuz için dökecek. Kendisi Galatasaray altyapısından yetişen, 128 kez milli olmuş bir oyuncumuz. Başarılı bir sezon geçirmek üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Kendisine şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz."

Kemal Kıvanç Elgaz da İnegöl'ün voleybolun artık mihenk taşlarından biri olduğunu belirterek, "Burada ter akıtmak, burası için mücadele etmek benim için onur verici olacaktır. İnşallah üzerime düşeni en iyi şekilde gerçekleştirir, benden bekleneni layıkıyla yerine getiririm. Bu sene kupalarımıza yenilerini katarız inşallah. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Tecrübeli oyuncu, daha sonra kendisini 1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.