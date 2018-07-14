Genç voleybolcu hayatını kaybetti – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    Genç voleybolcu hayatını kaybetti

    Genç voleybolcu hayatını kaybetti

    'ın Saray ilçesinde geçtiğimiz hafta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç voleybolcu vefat etti.

    yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Trakya Gelişim Bayan Voleybol Takımı oyuncusu 17 yaşındaki 'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak Beyza Adalı'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli Adalı ailesine, Trakya Gelişim Voleybol Şubesi'ne ve tüm voleybol camiasına baş sağlığı dileriz."

    Federasyon ayrıca cenazeyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını açıkladı.

    1. 14.7.2018 22:09
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