Genç voleybolcu hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde geçtiğimiz hafta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç voleybolcu Beyza Adalı vefat etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trakya Gelişim Bayan Voleybol Takımı oyuncusu 17 yaşındaki Beyza Adalı'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak Beyza Adalı'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli Adalı ailesine, Trakya Gelişim Voleybol Şubesi'ne ve tüm voleybol camiasına baş sağlığı dileriz."
Federasyon ayrıca cenazeyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını açıkladı.
- 14.7.2018 22:09
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Toplam 1
Yorum
ali kırcı Mangala var.. Miranda var... Glik var.. Höwedes var... Ömer Toprak var... Mateo Musacchio var...C. Zapata var.. Gustavo Gomez var.. al işte.
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Yasin Öztekin ortada kaldı! G.Saray'a Beşiktaş'la rest çekmişti...
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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