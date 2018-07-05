Farhad Ghaemi Ziraat Bank’ta – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Ziraat Bank’ta

    Farhad Ghaemi Ziraat Bank’ta
    Voleybol Efeler Ligi takımı Ziraat , İranlı milli sporcu 'yi kadrosuna kattı. 1989 doğumlu ve 1.98 metre Ghaemi, kendisini ekibine bağlayan imzayı attı. Ghaemi, kariyerinde 'ın BEEM, Javaheri, Havash, Kalleh, Barij Essence, Paykan ve Sermayeh takımlarında oynadı.
    1. 5.7.2018
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