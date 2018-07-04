Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, İranlı milli sporcu Farhad Ghaemi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 1989 doğumlu ve 1,98 metre boyundaki Ghaemi, kendisini Ankara ekibine bağlayan imzayı attı.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda İran Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Ghaemi, 2014 yılında milli takım ile Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı. İlk kez ülkesi dışında bir takımda forma giyecek İranlı sporcu, gelecek sezon Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün başarısı için ter dökecek.
Farhad Ghaemi, kariyerinde İran'ın BEEM, Javaheri, Havash, Kalleh, Barij Essence, Paykan ve Sermayeh Bank takımlarında forma giydi.
2009 yılında 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda en iyi smaçör ve 2013 yılında Asya Şampiyonlar Ligi'nde en iyi servis atan oyuncu seçilen Ghaemi, 2013 Asya Şampiyonası, 2014 Asya Oyunları, 2008 20 Yaş Altı Asya Şampiyonası ve 2007 17 Yaş Altı Asya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İran Milli Takımı kadrosunda yer aldı.
İranlı voleybolcu, kulüp düzeyinde ise Kalleh takımıyla 2013 Asya Kulüpler Şampiyonası'nda, Sermayeh Bank ile 2017 Asya Kulüpler Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takarken, Kalleh ile 2013 yılında İran Süper Lig şampiyonluğu ve 2015 yılında da Paykan ile İran Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Kaynak: AA
- 4.7.2018 10:44
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
Farhad Ghaemi Ziraat Bankası'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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