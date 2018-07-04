Farhad Ghaemi Ziraat Bankası'nda – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

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    Farhad Ghaemi Ziraat Bankası'nda

    Voleybol Efeler Ligi takımlarından , İranlı milli sporcu 'yi kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre 1989 doğumlu ve 1,98 metre boyundaki Ghaemi, kendisini Ankara ekibine bağlayan imzayı attı.

    2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda İran 'nın kadrosunda yer alan Ghaemi, 2014 yılında milli takım ile Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı. İlk kez ülkesi dışında bir takımda forma giyecek İranlı sporcu, gelecek sezon Spor Kulübü'nün başarısı için ter dökecek.

    , kariyerinde İran'ın BEEM, Javaheri, Havash, Kalleh, Barij Essence, Paykan ve Sermayeh Bank takımlarında forma giydi.

    2009 yılında 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda en iyi smaçör ve 2013 yılında Asya Şampiyonlar Ligi'nde en iyi servis atan oyuncu seçilen Ghaemi, 2013 Asya Şampiyonası, 2014 Asya Oyunları, 2008 20 Yaş Altı Asya Şampiyonası ve 2007 17 Yaş Altı Asya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İran Milli Takımı kadrosunda yer aldı.

    İranlı voleybolcu, kulüp düzeyinde ise Kalleh takımıyla 2013 Asya Kulüpler Şampiyonası'nda, Sermayeh Bank ile 2017 Asya Kulüpler Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takarken, Kalleh ile 2013 yılında İran Süper Lig şampiyonluğu ve 2015 yılında da Paykan ile İran Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.






    Kaynak: AA
    1. 4.7.2018 10:44
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