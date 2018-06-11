Nilüfer’den büyük bomba – Fotomaç – 11 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Nilüfer’den büyük bomba

    Nilüfer’den büyük bomba
    Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediye, Çek smaçör Helena Havelkova ile anlaşmaya vardı. ekibiyle anlaşan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Ligi ekiplerinden Team Monza'da forma giydi. Havelkova 2013- 2014 sezonunda Eczacıbaşı'nda görev yapmıştı.
    1. 11.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nilüfer’den büyük bomba haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN