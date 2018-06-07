Bursa voleybolunda bir devir sona erdi

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yanı sıra Avrupa'da da büyük başarılar elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, lige katılım hakkını Aydın Büyükşehir Belediyespor'a devretti. Yapılan görüşmelerde iki taraf Bursa Büyükşehir Belediyespor'un lige katılım hakkını satın alma konusunda anlaşma sağladı. Buna göre TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 2018-2019 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yerine Aydın Büyükşehir Belediyespor yer alacak. Ayrıca lig haklarının yanı sıra anlaşma sonucunda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un CEV Challenge Kupası karşılaşmalarına katılım hakkını da devraldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un altyapıdaki faaliyetlerine ise devam edeceği belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı formasıyla ter döken isimler de kulüpten ayrıldı. Hollanda Milli Takım oyuncusu Yvon Belien'in yanı sıra Merve İkbal Albayrak, Beşiktaş'a transfer olurken Fatma Yıldırım da Fenerbahçe'ye geçti. Başarılı libero oyuncusu Aylin Sarıoğlu'nun ise Nilüfer Belediyespor'a transfer olması bekleniyor.



TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde istikrarlı bir şekilde üst sıraları kovalayan Bursa Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı, 2 kez de CEV Challenge Kupası'nı Türkiye'ye getirmişti. Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezon CEV Challenge Kupası'nda ise final oynamıştı.