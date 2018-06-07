Bursa voleybolunda bir devir sona erdi – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    voleybolunda bir devir sona erdi

    Bursa voleybolunda bir devir sona erdi

    Büyükşehir Belediyespor, TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve CEV katılım haklarını ’a devretti.

    TVF 'nin yanı sıra Avrupa'da da büyük başarılar elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü, lige katılım hakkını 'a devretti. Yapılan görüşmelerde iki taraf 'un lige katılım hakkını satın alma konusunda anlaşma sağladı. Buna göre TVF Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 2018-2019 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yerine Aydın Büyükşehir Belediyespor yer alacak. Ayrıca lig haklarının yanı sıra anlaşma sonucunda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un CEV karşılaşmalarına katılım hakkını da devraldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un altyapıdaki faaliyetlerine ise devam edeceği belirtildi.

    Geçtiğimiz sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor Takımı formasıyla ter döken isimler de kulüpten ayrıldı. Hollanda oyuncusu Yvon Belien'in yanı sıra Merve İkbal Albayrak, Beşiktaş'a transfer olurken Fatma Yıldırım da Fenerbahçe'ye geçti. Başarılı libero oyuncusu Aylin Sarıoğlu'nun ise 'a transfer olması bekleniyor.

    TVF 'nde istikrarlı bir şekilde üst sıraları kovalayan Bursa Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı, 2 kez de CEV Challenge Kupası'nı Türkiye'ye getirmişti. Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezon CEV Challenge Kupası'nda ise final oynamıştı.

    1. 7.6.2018 14:40
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