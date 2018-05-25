Eczacıbaşı VitrA, Milli Takım pasörlerinden Gamze Alikaya’yı kadrosuna kattı. Gamze, 2018-2019 sezonunda turuncu-beyazlı formayı giyecek.
Voleybol Milletler Ligi'nde yarışan A Milli Takım'ın kadrosunda da bulunan Gamze Alikaya, geçtiğimiz gün oynanan Türkiye - Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasında iyi bir performans sergileyerek, 3-1'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.
GAMZE ALİKAYA KİMDİR?
Milli pasör Gamze Alikaya, 1993 İstanbul doğumlu. 2010 yılında Galatasaray'a transfer olan ve kariyerine 8 sene boyunca burada devam eden genç oyuncu, 2018-2019 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA forması giyecek.
BAŞARILARI
2011-2012 CEV Kupası ikinciliği
2012-2013 CEV Şampiyonlar Ligi dördüncülüğü
2016 CEV Kupası ikinciliği
2016-2017 Sultanlar Ligi ikinciliği
2017-2018 CEV Şampiyonlar Ligi dördüncülüğü
- 25.5.2018 11:30
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Gamze Alikaya, Eczacıbaşı VitrA’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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