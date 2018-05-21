Halkbank'ta hedef dördüncü kupa!

Efeler Ligi'nde Arkas'ı 3-1'le geçerek üst üste 3. kez mutlu sona ulaşan Halkbank'ın takım kaptanı Burutay Subaşı, iddialı açıklamalar yaptı. Final serisinde gösterdiği performansla MVP (en değerli oyuncu) ödülüne layık görülen Burutay, hedefin 4. Kupa olduğunu söyledi. Takımda büyük başarılar elde ettiğini hatırlatan 28 yaşındaki smaçör, "Bu sezonu iki kupayla kapadık. Şimdi Milli Takım'a odaklandım. Gelecek sezon için başarının devam edeceğini söyleyebilirim. Bu takımla daha büyük başarılara uzanacağız" ifadelerini kullandı.



KOVAC'A ÖVGÜLER

Halkbank'ı şampiyonluğa taşıyan Başantrenör Slobodan Kovac hakkında da konuşan Burutay, "Halkbank'ı Avrupa voleybolunun öncü ekiplerinden biri yaptı. Onun hedefleriyle kulübün hedefleri uyuşuyor. En büyük hayalimiz Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final oynamak. Gelecek sezon iyi bir kadroyla bunu başaracağımız düşünüyorum" diye konuştu. 28 yaşındaki oyuncu, takımlarını yalnız bırakmayan Ankara halkına da desteklerinden ötürü teşekkür etti. Burutay "Başarılarımızda taraftarımızın payı büyük" dedi.