Halkbank'ta hedef dördüncü kupa! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'ta hedef dördüncü kupa!

    Halkbank'ta hedef dördüncü kupa!

    Son 3 sezonun şampiyonu ’ın takım kaptanı , “Gelecek sezon yine aynı başarıyı elde etmek için çok çalışacağız” diyerek hedefi gösterdi

    Efeler Ligi'nde Arkas'ı 3-1'le geçerek üst üste 3. kez mutlu sona ulaşan 'ın takım kaptanı , iddialı açıklamalar yaptı. Final serisinde gösterdiği performansla MVP (en değerli oyuncu) ödülüne layık görülen Burutay, hedefin 4. Kupa olduğunu söyledi. Takımda büyük başarılar elde ettiğini hatırlatan 28 yaşındaki smaçör, "Bu sezonu iki kupayla kapadık. Şimdi 'a odaklandım. Gelecek sezon için başarının devam edeceğini söyleyebilirim. Bu takımla daha büyük başarılara uzanacağız" ifadelerini kullandı.

    KOVAC'A ÖVGÜLER
    Halkbank'ı şampiyonluğa taşıyan Başantrenör Slobodan Kovac hakkında da konuşan Burutay, "Halkbank'ı Avrupa voleybolunun öncü ekiplerinden biri yaptı. Onun hedefleriyle kulübün hedefleri uyuşuyor. En büyük hayalimiz Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Gelecek sezon iyi bir kadroyla bunu başaracağımız düşünüyorum" diye konuştu. 28 yaşındaki oyuncu, takımlarını yalnız bırakmayan halkına da desteklerinden ötürü teşekkür etti. Burutay "Başarılarımızda taraftarımızın payı büyük" dedi.

    1. 21.5.2018
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