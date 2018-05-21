Halkbank'ta hedef dördüncü kupa!
Son 3 sezonun şampiyonu Halkbank’ın takım kaptanı Burutay Subaşı, “Gelecek sezon yine aynı başarıyı elde etmek için çok çalışacağız” diyerek hedefi gösterdi
Efeler Ligi'nde Arkas'ı 3-1'le geçerek üst üste 3. kez mutlu sona ulaşan Halkbank'ın takım kaptanı Burutay Subaşı, iddialı açıklamalar yaptı. Final serisinde gösterdiği performansla MVP (en değerli oyuncu) ödülüne layık görülen Burutay, hedefin 4. Kupa olduğunu söyledi. Takımda büyük başarılar elde ettiğini hatırlatan 28 yaşındaki smaçör, "Bu sezonu iki kupayla kapadık. Şimdi Milli Takım'a odaklandım. Gelecek sezon için başarının devam edeceğini söyleyebilirim. Bu takımla daha büyük başarılara uzanacağız" ifadelerini kullandı.
KOVAC'A ÖVGÜLER
Halkbank'ı şampiyonluğa taşıyan Başantrenör Slobodan Kovac hakkında da konuşan Burutay, "Halkbank'ı Avrupa voleybolunun öncü ekiplerinden biri yaptı. Onun hedefleriyle kulübün hedefleri uyuşuyor. En büyük hayalimiz Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final oynamak. Gelecek sezon iyi bir kadroyla bunu başaracağımız düşünüyorum" diye konuştu. 28 yaşındaki oyuncu, takımlarını yalnız bırakmayan Ankara halkına da desteklerinden ötürü teşekkür etti. Burutay "Başarılarımızda taraftarımızın payı büyük" dedi.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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