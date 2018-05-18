Eczacıbaşı VitrA, 'Boskovic ile devam' dedi – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    , 'Boskovic ile devam' dedi

    Eczacıbaşı VitrA, 'Boskovic ile devam' dedi

    , genç yıldız ’in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

    Genç yaşında birçok başarıya imza atan ve geçtiğimiz sezon CEV tarafından, 'Yılın Voleybolcusu' seçilen , son olarak ile 2018 'nı kazanmıştı.

    Sırp milli voleybolcu Tijana Boskovic, 2010-2011 sezonunda, ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında oynamaya başladı. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne katıldı.

    KULÜP BAŞARILARI
    Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)
    2 Sırbistan Süper Kupası (2013 ve 2014)
    2014 Avrupa Gençler Şampiyonası- birincilik- 'MVP-En Değerli Oyuncusu'
    2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
    2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülük
    2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

    MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
    2015 Dünya Kupası- İkincilik
    2015 Avrupa Şampiyonası- üçüncülük
    2016 Rio Olimpiyatları- ikincilik
    2017 Avrupa Şampiyonası- birincilik
    2017 - üçüncülük

    Bireysel Başarılar
    FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- MVP- En (2016)
    FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En (2016, 2017)
    2017 Dünya Grand Prix- En İyi Pasör Çaprazı
    2017 Avrupa Şampiyonası- En Değerli Oyuncu
    2018 CEV Kupası- En Değerli Oyuncu
    1. 18.5.2018 12:05
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