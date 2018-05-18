Eczacıbaşı VitrA, 'Boskovic ile devam' dedi
Eczacıbaşı VitrA, genç yıldız Tijana Boskovic’in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Genç yaşında birçok başarıya imza atan ve geçtiğimiz sezon CEV tarafından, 'Yılın Voleybolcusu' seçilen Tijana Boskovic, son olarak Eczacıbaşı VitrA ile 2018 CEV Kupası'nı kazanmıştı.
Sırp milli voleybolcu Tijana Boskovic, 2010-2011 sezonunda, ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında oynamaya başladı. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne katıldı.
KULÜP BAŞARILARI
Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)
2 Sırbistan Süper Kupası (2013 ve 2014)
Milli Takımla 2014 Avrupa Gençler Şampiyonası- birincilik- 'MVP-En Değerli Oyuncusu'
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülük
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
2015 Dünya Kupası- İkincilik
2015 Avrupa Şampiyonası- üçüncülük
2016 Rio Olimpiyatları- ikincilik
2017 Avrupa Şampiyonası- birincilik
2017 Dünya Grand Prix- üçüncülük
Bireysel Başarılar
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- MVP- En Değerli Oyuncu (2016)
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En İyi Pasör Çaprazı (2016, 2017)
2017 Dünya Grand Prix- En İyi Pasör Çaprazı
2017 Avrupa Şampiyonası- En Değerli Oyuncu
2018 CEV Kupası- En Değerli Oyuncu
Sırp milli voleybolcu Tijana Boskovic, 2010-2011 sezonunda, ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında oynamaya başladı. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne katıldı.
KULÜP BAŞARILARI
Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)
2 Sırbistan Süper Kupası (2013 ve 2014)
Milli Takımla 2014 Avrupa Gençler Şampiyonası- birincilik- 'MVP-En Değerli Oyuncusu'
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülük
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
2015 Dünya Kupası- İkincilik
2015 Avrupa Şampiyonası- üçüncülük
2016 Rio Olimpiyatları- ikincilik
2017 Avrupa Şampiyonası- birincilik
2017 Dünya Grand Prix- üçüncülük
Bireysel Başarılar
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- MVP- En Değerli Oyuncu (2016)
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En İyi Pasör Çaprazı (2016, 2017)
2017 Dünya Grand Prix- En İyi Pasör Çaprazı
2017 Avrupa Şampiyonası- En Değerli Oyuncu
2018 CEV Kupası- En Değerli Oyuncu
- 18.5.2018 12:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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