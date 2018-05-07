Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında ev sahibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Sala Polivalenta salonunda gerçekleştirilen müsabakaların ardından madalya seremonisine geçildi.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasını üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez kazanan sarı-siyahlı takıma altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin takarken, şampiyonluk kupasını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic takdim etti.

Seremonide CSM Volei Alba'ya ikincilik, Imoco Volley'e ise üçüncülük kupa ve plaketleri verildi.

- MVP ödülü Gözde Kırdar'ın

Profesyonel kariyerini Avrupa şampiyonluğu ile sonlandıran VakıfBank takımı kaptanı Gözde Kırdar, Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün de sahibi oldu.

Gözde Kırdar'a MVP plaketini, CEV Başkanı Aleksandar Boricic verdi ve oyuncunun son maçına çıktığı salona anons edildi.

Öte yandan, VakıfBank oyunularından Zhi Ting, en iyi smaçör, Gizem Örge, en iyi libero ve Milena Rasic ise en iyi blokçu ödülünü aldı.

- Şampiyonluk kutlaması yapıldı

VakıfBank takımının oyuncuları, teknik heyeti ve idari heyeti, elde edilen başarıyı büyük bir coşkuyla kutladılar.

Kupa seremonisinin ardından sahada birbirlerine sarılarak başarıyı kutlayan VakıfBank oyuncuları, tribünlerde bulunan taraftarlarına giderek karşılıklı tezahürat da yaptı.

- Güvenlik görevlileri ile gerginlik

Organizasyonun kupa seremonisi öncesi VakıfBank Genel Menajeri Pelin Falay ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Güvenlik görevlilerinin, Dörtlü Final kadrosunda bulunmayan VakıfBank'ın genç oyuncusu Melis Durul'u sahaya sokmak istememesiyle başlayan gerginlik, bir anda arbedeye dönüştü.

Pelin Falay'ın Melis'in elini tutarak sahaya girmek istemesi üzerine güvenlik görevlilerinin tepkisi sert oldu.

Güvenlik görevlileri, Pelin Falay ve Melis Durul'u fiziki müdahalede bulunup, iterek saha kenarından uzaklaştırmak istemesi üzerine olaya diğer kulüp çalışanları da dahil oldu.

Olay daha sonra araya giren görevlilerce yatıştırıldı.

