VakıfBank Şampiyonlar Ligi şampiyonu!
Romanya ekibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, 25-17, 25-11 ve 25-17’lik setlerle 3-0 kazanarak üst üste 2, toplamda da 4. şampiyonluğunu kazandı
CiMBOM 4. OLDU
Imoco'ya 3-0 kaybeden G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ni 4. bitirdi
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde, İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-0 mağlup olan Galatasaray organizasyonu 4. sırada tamamladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Imoco Volley, ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan İtalyan ekibi, 25-18'le durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette direnç gösteren temsilcimiz 2. teknik molayı 16-14 önde geçmesine rağmen; seti 25-20, maçı da 3-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından konuşan G.Saray başantrenörü Ataman Güneyligil, "Oyun olarak çok kötüydük. Utanç duyulacak bir skor açıkçası. Ben de o utancı duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.
GÖZYAŞIYLA VEDA
Sarı-kırmızılı takımda, voleybol kariyerlerini Imoco Volley maçıyla birlikte noktalayan Neslihan Demir Güler ile Seda Aslanyürek, müsabaka sonunda arkadaşları tarafından havaya kaldırıldı. Veda eden iki isim de karşılaşmanın ardından gözyaşlarına engel olamadı.
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
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