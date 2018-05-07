VakıfBank Şampiyonlar Ligi şampiyonu! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi şampiyonu!

    VakıfBank Şampiyonlar Ligi şampiyonu!

    Romanya ekibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, , 25-11 ve 25-17’lik setlerle kazanarak üst üste 2, toplamda da 4. şampiyonluğunu kazandı

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde , ev sahibi CSM Blaj takımını mağlup ederek 4. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Maça hızlı başlayan temsilcimiz, file önünde rakibine geçit vermezken; Zhu Tink'in skorer oyunuyla ilk seti önde geçti. Etkili oyununu ikinci sete de taşıyan Vakıfbank, burada rakibini adeta sürklase etti. 25-11 üstünlük kuran Vakıfbank, 2-0'ı buldu. Volei Alba, üçüncü sete iyi başlarken, temsilcimizin yaptığı basit hatalar sonrası ilk teknik molaya 8-4 önde ulaşan taraf oldu. Sonrasında toparlanan sarı-siyahlılar, Sloetjes'in etkili oyunuyla rakibini yakalayarak 11-10 öne geçti ve ikinci teknik molaya 16-11 galip durumda geldi. Rakibini son bölümde oyundan tamamen düşüren VakıfBank, seti 25-17, müsabakayı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Temsilcimiz bu sonuçla üst üste 2, toplamda ise 4. kez kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

    CiMBOM 4. OLDU
    Imoco'ya 3-0 kaybeden G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ni 4. bitirdi

    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde, 'nın takımına 3-0 mağlup olan organizasyonu 4. sırada tamamladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Imoco Volley, ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan İtalyan ekibi, 25-18'le durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette direnç gösteren temsilcimiz 2. teknik molayı 16-14 önde geçmesine rağmen; seti 25-20, maçı da 3-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından konuşan G.Saray başantrenörü Ataman Güneyligil, "Oyun olarak çok kötüydük. Utanç duyulacak bir skor açıkçası. Ben de o utancı duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.

    GÖZYAŞIYLA VEDA
    Sarı-kırmızılı takımda, voleybol kariyerlerini Imoco Volley maçıyla birlikte noktalayan Güler ile Seda Aslanyürek, müsabaka sonunda arkadaşları tarafından havaya kaldırıldı. eden iki isim de karşılaşmanın ardından gözyaşlarına engel olamadı.
    1. 7.5.2018
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