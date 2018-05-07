Avrupa'da kadın voleyboluna Türk damgası

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde üst üste 6. kez mücadele eden VakıfBank, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dörtlü Final ilk maçında İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 mağlup ederek finale yükselen VakıfBank, ev sahibi CSM Volei Alba'yı da 3-0 yenerek Avrupa'nın bir numaralı kupasını üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez müzesine götürmeyi başardı.

GALATASARAY, DÖRDÜNCÜ OLDU

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteren Galatasaray, organizasyonu dördüncü tamamladı.

Organizasyonun ilk gününde ev sahibi CSM Volei Alba'ya 3-1 yenilmesinin ardından üçüncülük maçında İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Dörtlü Final'i dördüncü sırada bitirdi.

Tarihinde ikinci kez Dörtlü Final oynayan sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonu CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne İstanbul'da ev sahipliği yapmış, o organizasyonda da yine 4. sırada yer almıştı.

ECZACIBAŞI VİTRA NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Kadınlar CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Eczacıbaşı VitrA, kulüpler bazında Avrupa'nın iki numaralı kupasını namağlup müzesine götürdü.

Çeyrek finalde Rusya temsilcisi Yenisei ile oynadığı müsabakaları 3-1 ve 3-0'lık skorla kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde de Almanya'nın SSC Palmberg ekibi ile yaptığı iki maçı da 3-0 kazanarak finale yükselmişti.

CEV Kupası finali ilk maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı deplasmanda 3-1'lik skorla geçen turuncu-beyazlılar, İstanbul'da rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Daha önce 1998-1999 sezonunda Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğunu elde eden turuncu-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda ise CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak adını Avrupa'nın zirvesine yazdırmıştı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR FİNALDE KAYBETTİ

Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon şampiyonluğa ulaştığı CEV Challenge Kupası'nda ikinci oldu.

Yeşil-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazında üç numaralı organizasyonu olan CEV Challenge Kupası'nın final ilk maçında deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 yenmesine rağmen evindeki karşılaşmayı 3-1 kaybedince organizasyonu ikinci tamamladı.

Bursa ekibi, 2015 ve 2017'de bu kupada şampiyon olmuştu.