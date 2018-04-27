Yarı finalde Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Fenerbahçe finale yükseldi – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Yarı finalde 'ı 2-0'la geçen finale yükseldi

    Yarı finalde <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı 2-0'la geçen <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> finale yükseldi

    Bilyoner.com play-off maçında , deplasmanda 'ı 79-64 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaparak yarı finale adını yazdırdı.

    1. 27.4.2018 20:43
    2. Güncelleme: 27.4.2018 20:43
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