Yarı finalde Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Fenerbahçe finale yükseldi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 79-64 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaparak yarı finale adını yazdırdı.
- 27.4.2018 20:43
- Güncelleme: 27.4.2018 20:43
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 23
Yorum
bjk Ne raporu ortalık karışmış BJK'li oyuncu ne yapacak orada tabiki içeri girecek. Hakemin güvenliği sağlayıp çağırdıda gelmediler mi?
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 27
Yorum
Tarafkartal AYIP! EDEP YAHU! Bakıyorum yorumlara herkes futbola zarar verdi Beşiktaş'ın kararı! Hangi futbola! Mağdur olan BJK!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 23
Yorum
karado şenol hocanın başıdaki kişi niye gülüyor ?
Yarı finalde Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Fenerbahçe finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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