Sultanlar Ligi'nde ŞampiyON VakıfBank – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Sultanlar Ligi'nde ŞampiyON

    Sultanlar Ligi'nde ŞampiyON VakıfBank

    Serisi 5'inci karşılaşmasında 'yı 3-0 mağlup eden 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı.

    Serisi 5'inci karşılaşmasında 'yı 3-0 mağlup eden 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı.

    VakıfBank Takımı, son maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-23, 25-23, 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 10. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Final Serisi'ni 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde son altı sezonda 4. kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon 'deki üç kupayı da (KupaVoley, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi) almayı başaran VakıfBank, 5-6 Mayıs tarihlerinde Bükreş'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi 'nde 4. kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

    1. 26.4.2018 20:01
    2. Güncelleme: 27.4.2018 02:02
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