Eczacıbaşı dirildi – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Eczacıbaşı dirildi

    Eczacıbaşı dirildi

    Voleybol Sultanlar Ligi final serisinin ikinci maçında deplasmanda ’ı 3-1 yendi. Eczacıbaşı VitrA bu galibiyetle seriyi 1-1’e getirmeyi başardı.

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi finalinde Vakıf- Bank ile serinin ikinci maçında karşılaştı. İlk maçı 3-0'la geçen , dünkü müsabakaya da hızlı başladı ve ilk seti 25-20 aldı. 2. sette ayağa kalkan Eczacıbaşı, 25-22 kazanarak durumu 1-1 yaptı. 3. periyot çok çekişmeli geçti ve 24-24 eşitliğin ardından Eczacıbaşı 2 sayı daha aldı ve 26-24'le skoru 2-1'e getirdi. Son sette dikkatini koruyan Eczacıbaşı, 25-21'lik skorla mücadeleyi 3-1 kazandı. Eczacıbaşı, seriyi 1-1'e getirdi ve şimdi evinde 2 maç yapacak.
    1. 20.4.2018
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