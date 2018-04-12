Marco Aurelio Motta: “Kazandığımız için mutluyum” – Fotomaç – 12 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    : “Kazandığımız için mutluyum”

    Marco Aurelio Motta: “Kazandığımız için mutluyum”
    CEV Kupası Şampiyonu Takımı medyayla buluştu. Medya buluşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eczacıbaşı VitrA Antrenörü , sezon için önemli bir kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Önümüzde oynayacağımız 5 tane zorlu Vakıfbank maçı serisi başlıyor. Ligi birinci ve ikinci bitiren takımların finaliyle karşılaşacağız. Gerçekten zorlu ve mücadele gücü yüksek maçlar olacak. Önemli olan çok iyi bir voleybol sergilememiz. 3 kupada da finale çıktık. Seneye de bu hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz. Önemli olan iyi bir voleybol oynayıp bunu devam ettirebilmek. Takımımızı en yukarıya çıkarmak için hazırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

    Açıklamalar ardından Eczacıbaşı VitrA oyuncuları basın mensuplarına kazandıkları kupa ile poz verdi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marco Aurelio Motta: “Kazandığımız için mutluyum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN