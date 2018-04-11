Eczacıbaşı VitrA, Minsk'i ezip CEV Avrupa Kupası’nı kazandı – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    , Minsk'i ezip CEV Avrupa Kupası’nı kazandı

    Eczacıbaşı VitrA, Minsk'i ezip CEV Avrupa Kupası’nı kazandı

    , Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus’lu rakibini rövanşta da yenerek şampiyon oldu. Deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Minchanka’ya İstanbul’da set vermedi

    Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Avrupa Kupası'nda tarih yazdı... Belarus'ta 3-1 yendiği Minchanka Minsk'e Burhan Felek'te set dahi vermeyen temsilcimiz, şampiyonluğa ulaştı: 3-0. 76 dakika süren mücadelenin üç setini de aynı skorla (25- 17) alan Eczacıbaşı, ilk iki set sonunda şampiyonluğunu zaten garantilemişti. Formalite olarak çıktığı son seti alkışlar altında oynayan kızlarımız, zaferini perçinledi ve kupasını kaldırdı.

    SIRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
    Sahaya inerek bütün oyuncuları tek tek tebrik eden Başkanı Faruk Eczacıbaşı, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu takımla gurur duyuyorum. Oyuncularımın hepsi çok iyi oynadı. Çok mutluyum. Bu kupayı kazandık ve sırada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Seneye bu kupayı da alacağımıza inanıyorum" dedi.


    Erdoğan'dan kutlama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluktan dolayı başkan Faruk Eczacıbaşı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Eczacıbaşı'na bir tebrik telgrafı gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bir kutlama mesajı yayımladı.

    Motta: Gururluyuz
    Eczacıbaşı VitrA antrenörü Marco Aurelio Motta, CEV Kupası'nı kazanan takımını tebrik ederek, "Kupayı kazandığımız için gururluyuz. Bizim için çok güzel bir akşam. Şampiyonluğu hak ettik ve bugün kupayı kazandık. Keyfini çıkardıktan sonra lige odaklanacağız ve şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:30
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