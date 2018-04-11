Eczacıbaşı VitrA, Minsk'i ezip CEV Avrupa Kupası’nı kazandı
Eczacıbaşı VitrA, Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus’lu rakibini rövanşta da yenerek şampiyon oldu. Deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Minchanka’ya İstanbul’da set vermedi
SIRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Sahaya inerek bütün oyuncuları tek tek tebrik eden Eczacıbaşı VitrA Başkanı Faruk Eczacıbaşı, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu takımla gurur duyuyorum. Oyuncularımın hepsi çok iyi oynadı. Çok mutluyum. Bu kupayı kazandık ve sırada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Seneye bu kupayı da alacağımıza inanıyorum" dedi.
Erdoğan'dan kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluktan dolayı başkan Faruk Eczacıbaşı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Eczacıbaşı'na bir tebrik telgrafı gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bir kutlama mesajı yayımladı.
Motta: Gururluyuz
Eczacıbaşı VitrA antrenörü Marco Aurelio Motta, CEV Kupası'nı kazanan takımını tebrik ederek, "Kupayı kazandığımız için gururluyuz. Bizim için çok güzel bir akşam. Şampiyonluğu hak ettik ve bugün kupayı kazandık. Keyfini çıkardıktan sonra lige odaklanacağız ve şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:30
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
Eczacıbaşı VitrA, Minsk'i ezip CEV Avrupa Kupası’nı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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