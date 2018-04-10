İstanbul BBSK, Aslan’ı geçti – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    BBSK, Aslan’ı geçti

    İstanbul BBSK, Aslan’ı geçti

    3./4.'lük etabı üçüncü maçında BBSK, HDI 'yı konuk etti.

    3./4.'lük etabı üçüncü maçında BBSK, HDI 'yı konuk etti. İlk seti 25-20 alan ev sahibi ekip, ikinci seti de aynı sonuçla kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü setin özellikle ortalarından sonra daha rahat bir oyun ortaya koyan İstanbul BBSK, bu seti de 25-16 alarak seriyi 2-1'e getirdi ve gelecek sene CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
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