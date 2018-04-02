Eczacıbaşı VitrA, Belarus'ta avantaj arayacak
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda Belarus temsilcisi Minchanka ile karşılaşacak.
Belarus'un başkenti Minsk'teki Uruchje Spor Sarayı'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak. Turuncu-beyazlı ekip, Belarus deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek için mücadele edecek.
Müsabakanın rövanşı 10 Nisan Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayla ilgili Eczacıbaşı Kulübünün internet sitesinde görüşleri yer alan orta oyuncu Büşra Kılıçlı, şu ifadeleri kullandı:
"CEV Kupası bir adım uzağımızda, kupayı havaya kaldırmak için Minchanka maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Rakibimiz önceki maçlarda oldukça iyi bir takım oyunu oynadı. Özellikle çıktıkları yarı final maçları oldukça zorluydu ve son maçı altın sette kazanmayı bildiler. Yapmamız gereken rakibi iyi analiz edip, sahada kendi takım oyunumuzu ortaya koymak. Final maçında ev sahibi olmak bizim için avantaj ama önce Belarus'taki maçı düşünüp, ona odaklanmalıyız. Kendimize olan inancımız ve güvenimiz tam, kupayı evimize getirmek için can atıyoruz."
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:10
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"3’te 3’e kenetlendik"
Toplam 5
Yorum
MEHMET HA HA HA ALANYA 'YI GÜÇ BELA YENDİNİZ HALA ÜÇTE ÜÇ DİYOR BAŞKAN.
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Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 8
Yorum
fevzi erkek senin git demeynen olmuyor bu işler,bu adam seçimle geldi seçimle gider ,ali beyinize bin fark atıp tekrar başkan olarak gelecek merak etmey
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 8
Yorum
Perde Arkası Vincent Janssen olsaydı yine bir şey değişmezdi. Oynadığı dönemde kaç gol atmış? FB'nin ligdeki durumunun nedeni oynadığı kısır futboldur.
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