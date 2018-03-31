G.Saray’dan sert tepki – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    G.Saray’dan sert tepki

    G.Saray’dan sert tepki
    Sultanlar Ligi'nde 'a elenen G.Saray'da sportif direktör Şükrü Yengil, hakemler yüzünden maçı kaybettiklerini söyledi. Başantrenör Ataman Güneyligil, "Bitmiş maçı oynadık, içerideki topu vermediler" diye konuştu. 4. setin sonlarında itiraz hakkı kalmayan sarı-kırmızılı ekibin içeri düşen bir topu Vakıfbank lehine sayı olarak verilmişti. Fedarasyon, iki isme soruşturma başlattı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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