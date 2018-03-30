Arkasspor finale hazır – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    finale hazır

    <a href="/index/arkasspor?id=1dfc8e2a-c71b-4916-8e16-977ca7cbf7cb" class="" rel="tag">Arkasspor</a> finale hazır

    EFELER Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitirdikten sonra çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise HDI 'yı eleyerek finalde 'la eşleşen , pazar günü evinde oynayacağı ilk maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Geçen sezon finalde rakibi karşısında şampiyonluğu kaybeden ekibi bu kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Üç galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı final serisinde ilk 2 maçı pazar ve salı günü olmak üzere seyircisi önünde oynayacak mavi-beyazlılar, bu müsabakaları kazanarak deplasmanda çıkacağı randevular öncesi avantajı eline almayı planlıyor.

    Basın Sözcüsü Uğur Özden sezonun sonuna geldiklerini, artık az hata yapan, iyi konsantre olan tarafın ipi göğüsleyeceğini söyleyerek, "Tüm sezonun ödülünü alacağımız final serisi başlıyor. Play-off çeyrek ve yarı finalinde iyi oyunumuzu sonuca yansıtmayı bildik. Güçlü bir kadroya sahip karşısında kendi oyunumuzu oynayıp 5. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. maçındaki müthiş atmosferin oyuncularımıza itici güç olduğunu gördük. Aynı ortamın tekrar oluşması için seyircisini pazar ve salı günü salonu doldurmaya davet ediyoruz" dedi.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:39
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