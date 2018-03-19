Manisa'dan filede veda

A Grubu'nda normal sezonu 3. bitirdikten sonra adını Play-Off'a yazdıran yeşil-beyazlılar, Kütahya'da yapılan yarı finallerde 2. Grup'ta sırasıyla THY'ye 3-2, Karayolları'na 3-1 yenilirken, son sınavında Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen 4 puanla 3. sırayı alarak gruptan çıkamadı. Manisa temsilcisi geçen sezon da yine yarı finalde havlu atmıştı.