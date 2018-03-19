Manisa'dan filede veda – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'dan filede veda

    Manisa'dan filede veda

    1. Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor, yarı final maçları sonunda final bileti alamayarak Vestel Venus Sultanlar Ligi hedefini gelecek sezona erteledi.

    A Grubu'nda normal sezonu 3. bitirdikten sonra adını Play-Off'a yazdıran yeşil-beyazlılar, 'da yapılan yarı finallerde 2. Grup'ta sırasıyla THY'ye 3-2, Karayolları'na 3-1 yenilirken, son sınavında Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen 4 puanla 3. sırayı alarak gruptan çıkamadı. temsilcisi geçen sezon da yine yarı finalde havlu atmıştı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:25
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