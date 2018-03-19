Manisa'dan filede veda
Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarı final maçları sonunda final bileti alamayarak Vestel Venus Sultanlar Ligi hedefini gelecek sezona erteledi.
A Grubu'nda normal sezonu 3. bitirdikten sonra adını Play-Off'a yazdıran yeşil-beyazlılar, Kütahya'da yapılan yarı finallerde 2. Grup'ta sırasıyla THY'ye 3-2, Karayolları'na 3-1 yenilirken, son sınavında Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen 4 puanla 3. sırayı alarak gruptan çıkamadı. Manisa temsilcisi geçen sezon da yine yarı finalde havlu atmıştı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:25
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 14
Yorum
Bi git artık Aziz Başkan! ya son ersun hoca şampiyonluğundan sonraki hataların yüzünden bugün transfer yapamayıp yıldız diye vasat topçuları alıyorsun,kapasite belli!
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Ligimizde 2 türlü takim var ! Bjk,Gs,TS gibi cikip oyununu oynayanlar ve onlara yenilmemek icin her türlü agresiflikle oynayan diyerleri !
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Taraftara mahcubuz
Toplam 3
Yorum
sıkıntı yok! sen canını sıkma guiliano üzerine de alınma diğer masum oyuncular gibi!!! aziz başkan varken o statta mahcup olacağınız taraftar olmayacak!
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