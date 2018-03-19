Voleybol Erkekler 1. Lig'de final etabı heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final etabı karşılaşmaları bin kişi seyirci kapasiteli Toroslar Spor Salonu'nda oynanacak. Dört takımın tek devreli lig usulüne göre karşılaşacağı final etabı sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada ilk 2 sırayı elde eden takımlar Efeler Ligi'ne yükselecek.

Erkekler 1. Lig'de final etabı müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Tokat Belediyesi Plevne-TFL Altekma

16.00 Arhavi Belediyespor-Solhanspor

21 Mart Çarşamba:

15.30 TFL Altekma-Arhavi Belediyespor

17.30 Solhanspor-Tokat Belediyesi Plevne

22 Mart Perşembe:

13.00 Solhanspor-TFL Altekma

15.00 Tokat Belediyesi Plevne-Arhavi Belediyespor