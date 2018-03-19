Voleybol Erkekler 1. Lig'de final etabı heyecanı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    1. Lig'de final etabı heyecanı

    Voleybol Erkekler 1. Lig'de final etabı heyecanı

    Voleybolda Erkekler 1. Lig'de final etabı müsabakaları yarın 'de başlayacak.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final etabı karşılaşmaları bin kişi seyirci kapasiteli Toroslar Spor Salonu'nda oynanacak. Dört takımın tek devreli lig usulüne göre karşılaşacağı final etabı sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada ilk 2 sırayı elde eden takımlar Efeler Ligi'ne yükselecek.

    Erkekler 1. Lig'de final etabı müsabakalarının programı şöyle:

    Yarın:

    14.00 Belediyesi Plevne-TFL Altekma

    16.00 Arhavi Belediyespor-Solhanspor

    21 Mart Çarşamba:

    15.30 TFL Altekma-Arhavi Belediyespor

    17.30 Solhanspor- Plevne

    22 Mart Perşembe:

    13.00 Solhanspor-TFL Altekma

    15.00 Tokat Belediyesi Plevne-Arhavi Belediyespor

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:15
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