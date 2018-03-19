Voleybol Erkekler 1. Lig'de final etabı heyecanı
Voleybolda Erkekler 1. Lig'de final etabı müsabakaları yarın Mersin'de başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final etabı karşılaşmaları bin kişi seyirci kapasiteli Toroslar Spor Salonu'nda oynanacak. Dört takımın tek devreli lig usulüne göre karşılaşacağı final etabı sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada ilk 2 sırayı elde eden takımlar Efeler Ligi'ne yükselecek.
Erkekler 1. Lig'de final etabı müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 Tokat Belediyesi Plevne-TFL Altekma
16.00 Arhavi Belediyespor-Solhanspor
21 Mart Çarşamba:
15.30 TFL Altekma-Arhavi Belediyespor
17.30 Solhanspor-Tokat Belediyesi Plevne
22 Mart Perşembe:
13.00 Solhanspor-TFL Altekma
15.00 Tokat Belediyesi Plevne-Arhavi Belediyespor
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:15
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 8
Yorum
Recep Duymaç Hakem tarafsız olsaydı ne ise onu verseydi kimse itiraz edemezdi ama 3 net penaltıyı göremiyen bir hakem nasıl oluyorda FB tutmuş oluyor
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
aziz istifa git artık şu klüpten aziz yıldırım yıldık artık..
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
FB BİR FENERLİ OLARAK HAKEM ALANEN BİZİ SAVUNMUŞTUR İNANAMIYORUM HAKEMİ ELEŞTİRMELERİNE ŞENOL HOCAYI DİNLEYİN NASIL ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYO UTANMAZ
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