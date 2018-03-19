Arkasspor finale yakın
Efeler Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçen Arkasspor, rakibiyle cumartesi günü evinde oynayacağı rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
İki galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride skor ve saha avantajını elinde bulunduran mavi-beyazlılar, hafta sonu Galatasaray'a kaybetse bile üçüncü ve son randevuya 27 Mart Salı günü yine evinde çıkacak. İzmir temsilcisi normal sezonda iki, yarı finalde de bir defa mağlup ettiği Galatasaray'ı bir kez daha yenerek saf dışı bırakmayı hedefliyor. Arkasspor, finale kalırsa üst üste ikinci kez bu başarıyı elde edecek.
Öte yandan yarı finalin diğer eşleşmesinde Halkbank deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:21
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 14
Yorum
Bi git artık Aziz Başkan! ya son ersun hoca şampiyonluğundan sonraki hataların yüzünden bugün transfer yapamayıp yıldız diye vasat topçuları alıyorsun,kapasite belli!
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Ligimizde 2 türlü takim var ! Bjk,Gs,TS gibi cikip oyununu oynayanlar ve onlara yenilmemek icin her türlü agresiflikle oynayan diyerleri !
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Taraftara mahcubuz
Toplam 3
Yorum
sıkıntı yok! sen canını sıkma guiliano üzerine de alınma diğer masum oyuncular gibi!!! aziz başkan varken o statta mahcup olacağınız taraftar olmayacak!
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