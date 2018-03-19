Arkasspor finale yakın – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    finale yakın

    Arkasspor finale yakın

    Efeler Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda HDI 'yı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçen , rakibiyle cumartesi günü evinde oynayacağı rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

    İki galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride skor ve saha avantajını elinde bulunduran mavi-beyazlılar, hafta sonu 'a kaybetse bile üçüncü ve son randevuya 27 Mart Salı günü yine evinde çıkacak. temsilcisi normal sezonda iki, yarı finalde de bir defa mağlup ettiği Galatasaray'ı bir kez daha yenerek saf dışı bırakmayı hedefliyor. , finale kalırsa üst üste ikinci kez bu başarıyı elde edecek.

    Öte yandan yarı finalin diğer eşleşmesinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:21
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