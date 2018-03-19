Arkasspor finale yakın

İki galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride skor ve saha avantajını elinde bulunduran mavi-beyazlılar, hafta sonu Galatasaray'a kaybetse bile üçüncü ve son randevuya 27 Mart Salı günü yine evinde çıkacak. İzmir temsilcisi normal sezonda iki, yarı finalde de bir defa mağlup ettiği Galatasaray'ı bir kez daha yenerek saf dışı bırakmayı hedefliyor. Arkasspor, finale kalırsa üst üste ikinci kez bu başarıyı elde edecek.



Öte yandan yarı finalin diğer eşleşmesinde Halkbank deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

