Ziraat Bankası'nın rakibi Calzedonia
Voleybolda Erkekler CEV Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, yarı final rövanş maçında yarın İtalya'nın Calzedonia takımını ağırlayacak.
TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Avusturya Federasyonundan Harald Sodja ve Bulgaristan Federasyonundan Borislav Yordanov hakem ikilisi yönetecek.
İtalya'daki ilk karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Türk ekibi, turu geçmesi durumunda finalde Belogorie Belgorod (Rusya)-Asseco Resovia (Polonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ziraat Bankası Başantrenörü Joshko Milenkoski, CEV Kupası'nda şu ana kadar iyi mücadele verdiklerini belirterek, "Artık kupaya ulaşma yolunda son 3 maçımız kaldı. Öncelikle yarın evimizde oynayacağımız Calzedonia maçını kazanmamız gerekiyor. İtalya'da iyi bir oyunla güçlü rakibimizi yenmeyi başardık. Yarın evimizde kaliteli oyunculardan kurulu bir rakibi ağırlayacağız. Hedefimiz maçı kazanarak finale çıkmak olacak." ifadelerini kullandı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:46
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Enes Ünal Atletico'yu tek başına devirdi!
Toplam 2
Yorum
Gslı Gurur duyuyoruz...
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Caner Erkin'den Güneş'i çıldırtan hareket!
Toplam 1
Yorum
Gslı Karakter!!!!!
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Taraftara mahcubuz
Toplam 2
Yorum
dadaş guliano sen en kısa zamanda evine git kendine bir bak şutun varmı çalımın varmı ara pasın varmı sahada ne yaptığın belli değil yazıklar olsu
Ziraat Bankası'nın rakibi Calzedonia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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