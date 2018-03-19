Ziraat Bankası'nın rakibi Calzedonia

TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Avusturya Federasyonundan Harald Sodja ve Bulgaristan Federasyonundan Borislav Yordanov hakem ikilisi yönetecek.

İtalya'daki ilk karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Türk ekibi, turu geçmesi durumunda finalde Belogorie Belgorod (Rusya)-Asseco Resovia (Polonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ziraat Bankası Başantrenörü Joshko Milenkoski, CEV Kupası'nda şu ana kadar iyi mücadele verdiklerini belirterek, "Artık kupaya ulaşma yolunda son 3 maçımız kaldı. Öncelikle yarın evimizde oynayacağımız Calzedonia maçını kazanmamız gerekiyor. İtalya'da iyi bir oyunla güçlü rakibimizi yenmeyi başardık. Yarın evimizde kaliteli oyunculardan kurulu bir rakibi ağırlayacağız. Hedefimiz maçı kazanarak finale çıkmak olacak." ifadelerini kullandı.