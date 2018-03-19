Ziraat Bankası'nın rakibi Calzedonia – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'nın rakibi Calzedonia

    Ziraat Bankası'nın rakibi Calzedonia

    Voleybolda Erkekler 'nda mücadele eden , yarı final rövanş maçında yarın İtalya'nın Calzedonia takımını ağırlayacak.

    TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Avusturya Federasyonundan Harald Sodja ve Bulgaristan Federasyonundan Borislav Yordanov hakem ikilisi yönetecek.

    İtalya'daki ilk karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Türk ekibi, turu geçmesi durumunda finalde Belogorie Belgorod (Rusya)- (Polonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Başantrenörü Joshko Milenkoski, 'nda şu ana kadar iyi mücadele verdiklerini belirterek, "Artık kupaya ulaşma yolunda son 3 maçımız kaldı. Öncelikle yarın evimizde oynayacağımız Calzedonia maçını kazanmamız gerekiyor. İtalya'da iyi bir oyunla güçlü rakibimizi yenmeyi başardık. Yarın evimizde kaliteli oyunculardan kurulu bir rakibi ağırlayacağız. Hedefimiz maçı kazanarak finale çıkmak olacak." ifadelerini kullandı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:46
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