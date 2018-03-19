Eczacıbaşı VitrA final aşkına! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    final aşkına!

    Eczacıbaşı VitrA final aşkına!

    Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın 'nın SSC Palmberg ekibini ağırlayacak.

    Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanarak büyük bir avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, 'da final biletini almak için sahaya çıkacak.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:31
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