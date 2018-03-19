Eczacıbaşı VitrA final aşkına!
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın Almanya'nın SSC Palmberg ekibini ağırlayacak.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanarak büyük bir avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, İstanbul'da final biletini almak için sahaya çıkacak.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:31
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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