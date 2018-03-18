Eczacı’dan geçit yok – Fotomaç – 18 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Eczacı’dan geçit yok

    Eczacı’dan geçit yok

    VENÜS 'nde evinde 'yı ağırladı.

    VENÜS 'nde evinde 'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler ilk seti 25-13 kazandı. Ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan Eczacı 25-23 ile eşitliği sağladı. Diğer setleri 25-8 ve 25-15 kazanan Eczacıbaşı zorlu geçmesi beklenen maçı 3-1 kazandı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eczacı’dan geçit yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN