Halkbank çok rahat – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    çok rahat

    <a href="/index/halkbank?id=69633ef4-c74f-4139-b38d-405edb824190" class="" rel="tag">Halkbank</a> çok rahat

    Voleybolda Efeler Ligi'nde , İstanbul BB'ye konuk oldu.

    Voleybolda Efeler Ligi'nde , İstanbul BB'ye konuk oldu. ilk seti 25-15 kaybetti. Diğer setleri 25-23, 25-21 ve 25-17 kazanarak mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Günün diğer karşılaşmasında Ziraat Bankası, Yüntaş'ı 25-21, 25-16 ve 25-23 ile 3-0 mağlup etmeyi bildi.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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