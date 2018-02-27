Mavi-beyazlı ekip, ilk maçta 3-0 yenildiği Zaksa ile yarın Kedzierzyn-Kozle'da karşılaşacak. Azoty Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak mücadeleyi, Bulgaristan'dan Aleksandar Vinaliev ile Macaristan'dan Laszio Adler yönetecek.

Grupta oynadığı 5 maçı kaybeden Arkas Spor, 1 puanla son sırada yer alıyor. Avrupa kupalarında 97. maçına çıkacak Arkas Spor'un 53 galibiyet ve 43 yenilgisi bulunuyor. Grubun diğer maçında ise İtalya'nın Trentino Diatec takımı, yarın Belçika temsilcisi Noliko'yu ağırlayacak.