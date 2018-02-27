Arkas Spor, Zaksa deplasmanında
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son maçında yarın Polonya temsilcisi Zaksa'ya konuk olacak.
Mavi-beyazlı ekip, ilk maçta 3-0 yenildiği Zaksa ile yarın Kedzierzyn-Kozle'da karşılaşacak. Azoty Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak mücadeleyi, Bulgaristan'dan Aleksandar Vinaliev ile Macaristan'dan Laszio Adler yönetecek.
Grupta oynadığı 5 maçı kaybeden Arkas Spor, 1 puanla son sırada yer alıyor. Avrupa kupalarında 97. maçına çıkacak Arkas Spor'un 53 galibiyet ve 43 yenilgisi bulunuyor. Grubun diğer maçında ise İtalya'nın Trentino Diatec takımı, yarın Belçika temsilcisi Noliko'yu ağırlayacak.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:55
-
Bu ezikliğin hesabını ver!
Toplam 13
Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
-
Bu ezikliğin hesabını ver!
Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
-
Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
Arkas Spor, Zaksa deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.