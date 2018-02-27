Arkas Spor, Zaksa deplasmanında – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    , deplasmanında

    <a href="/index/arkas-spor?id=f88396c6-9ca3-4922-944e-78eceaa178d1" class="" rel="tag">Arkas Spor</a>, <a href="/index/zaksa?id=060e0b7b-9014-4f54-977c-97ac46e30567" class="" rel="tag">Zaksa</a> deplasmanında

    Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son maçında yarın Polonya temsilcisi 'ya konuk olacak.

    Mavi-beyazlı ekip, ilk maçta 3-0 yenildiği ile yarın Kedzierzyn-Kozle'da karşılaşacak. Azoty Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak mücadeleyi, 'dan Aleksandar Vinaliev ile 'dan Laszio Adler yönetecek.

    Grupta oynadığı 5 maçı kaybeden , 1 puanla son sırada yer alıyor. Avrupa kupalarında 97. maçına çıkacak 'un 53 galibiyet ve 43 yenilgisi bulunuyor. Grubun diğer maçında ise 'nın Trentino Diatec takımı, yarın temsilcisi Noliko'yu ağırlayacak.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:55
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