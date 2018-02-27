Belçika'nın Roeselare şehrinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Grupta galibiyeti ve puanı bulunmayan Fenerbahçe, formalite maçına çıkacak. Grupta üçüncü sırada yer alan Belçika temsilcisinin ise 5 maç sonunda 4 puanı var.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Knack, 3-1 kazanmıştı.