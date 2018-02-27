Filede Fenerbahçe son maçına çıkıyor
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında yarın deplasmanda Belçika ekibi Knack'la karşı karşıya gelecek.
Belçika'nın Roeselare şehrinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Grupta galibiyeti ve puanı bulunmayan Fenerbahçe, formalite maçına çıkacak. Grupta üçüncü sırada yer alan Belçika temsilcisinin ise 5 maç sonunda 4 puanı var.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Knack, 3-1 kazanmıştı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:31
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Toplam 13
Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
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