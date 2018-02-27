Filede Fenerbahçe son maçına çıkıyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Filede son maçına çıkıyor

    Filede <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> son maçına çıkıyor

    Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında yarın deplasmanda ekibi Knack'la karşı karşıya gelecek.

    'nın Roeselare şehrinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Grupta galibiyeti ve puanı bulunmayan , formalite maçına çıkacak. Grupta üçüncü sırada yer alan temsilcisinin ise 5 maç sonunda 4 puanı var.

    İki takım arasında 'da oynanan ilk maçı Knack, 3-1 kazanmıştı.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:31
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