Filede çeyrek final maçlarının programı açıklandı

Çeyrek final serisi Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 3 Mart Cumartesi, Efeler Ligi'nde ise 4 Mart Pazar günü yapılacak maçlarla başlayacak. Seride ilk karşılaşma, normal lig etabı sonunda oluşan puan tablosunda alt sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.

Play-off çeyrek final serisinde ikinci ve galibiyetlerde eşitlik halinde oynanacak üçüncü müsabakaya ise puan tablosunda daha üst sıradaki takım ev sahipliği yapacak. Seriyi kaybeden ekipler, 5-8 etabında mücadele edecek.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde çeyrek final ilk ve ikinci maçlarının programı şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

1. maçlar:

3 Mart Cumartesi:

13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Cengiz Göllü)

16.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)

4 Mart Pazar:

17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

2. maçlar:

6 Mart Salı:

15.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek)

16.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

19.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

7 Mart Çarşamba:

19.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

Seride eşitlik durumunda üçüncü maçlar 9 Mart'ta yapılacak.

EFELER LİGİ

1. maçlar:

4 Mart Pazar:

15.00 Maliye Piyango-Arkas Spor (TVF Başkent)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe (Burhan Felek)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)

18.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Halkbank (Afyonkarahisar Atatürk)

2. maçlar:

7 Mart Çarşamba:

16.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

18.30 Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

18.30 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

8 Mart Perşembe:

16.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

Seride eşitlik durumunda üçüncü maçlar 10-11 Mart tarihlerinde yapılacak.