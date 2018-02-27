Filede çeyrek final maçlarının programı açıklandı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Filede çeyrek final maçlarının programı açıklandı

    Filede çeyrek final maçlarının programı açıklandı

    Voleybolda ve Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek.

    Çeyrek final serisi 'nde 3 Mart Cumartesi, Efeler Ligi'nde ise 4 Mart Pazar günü yapılacak maçlarla başlayacak. Seride ilk karşılaşma, normal lig etabı sonunda oluşan puan tablosunda alt sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.

    Play-off çeyrek final serisinde ikinci ve galibiyetlerde eşitlik halinde oynanacak üçüncü müsabakaya ise puan tablosunda daha üst sıradaki takım ev sahipliği yapacak. Seriyi kaybeden ekipler, 5-8 etabında mücadele edecek.

    ve Efeler Ligi'nde çeyrek final ilk ve ikinci maçlarının programı şöyle:

    VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
    1. maçlar:

    3 Mart Cumartesi:

    13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek)

    16.00 Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Cengiz Göllü)

    16.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)

    4 Mart Pazar:

    17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

    2. maçlar:

    6 Mart Salı:

    15.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek)

    16.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

    19.00 Fenerbahçe- Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

    7 Mart Çarşamba:

    19.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

    Seride eşitlik durumunda üçüncü maçlar 9 Mart'ta yapılacak.

    EFELER LİGİ
    1. maçlar:

    4 Mart Pazar:

    15.00 Maliye Piyango-Arkas Spor (TVF Başkent)

    16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe (Burhan Felek)

    17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)

    18.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Halkbank (Afyonkarahisar Atatürk)

    2. maçlar:

    7 Mart Çarşamba:

    16.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

    18.30 Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

    18.30 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

    8 Mart Perşembe:

    16.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

    Seride eşitlik durumunda üçüncü maçlar 10-11 Mart tarihlerinde yapılacak.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:29
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