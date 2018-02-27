Fenerbahçe, Agel'i geçti – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    , Agel'i geçti

    Fenerbahçe, Agel'i geçti

    , Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B grubu 6.maçında, Çekya temsilcisi Agel'i 3-1 yendi.

    Bu sonucun ardından 2. galibiyetini alan , grubunu 3. sırada tamamladı.

    İlk sete taktik servisler atarak başlayan Fenerbahçe, teknik molayı 8-7 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, skoru 23-23'te eşitleyen rakibi karşısında Rahimova'nın 4 numaradan ürettiği sayılarla seti 25-23 önde tamamladı.

    İkinci sete iyi başlayan Agel, teknik molaları 8-7 ve 16-13 üstün kapattı. Üstün oyununu sürdüren konuk ekip, seti 25-23 galip tamamladı ve skoru eşitledi: 1-1.

    Üçüncü sete hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Rahimova ve Eda Dündar'ın sayılarıyla teknik molaları 8-5 ve 16-6 önde geçti. Fenerbahçe, Jerkov'un servis sayısıyla seti 25-13 üstün kapattı.

    Dördüncü set karşılıklı servis atakları ile başladı. İlk teknik molayı 8-6 önde geçen Fenerbahçe, mola dönüşü oyun üstünlüğünü tamamen eline aldı. İkinci teknik molayı 16-9'la geçen sarı-lacivertliler, seti 25-10, maçı da 3-1 kazandı.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:58
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