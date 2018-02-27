Fenerbahçe, Beşiktaş maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Fenerbahçe, maçına hazırlanıyor

    Fenerbahçe, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

    yarı final ilk karşılaşmasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını 'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
    Sarı-lacivertliler, yarı final ilk karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak çalışmayla tamamlayacak.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:40
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