Fenerbahçe, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak çalışmayla tamamlayacak.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 18:40
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 40
Yorum
mustafa olçay yine başladı ...komik ya valla ..:)
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Sponsor Ndiaye
Toplam 5
Yorum
esgs koskoca galatasaray kulubunun aidatı 300 tl olurmu arkadaşlar.3000 tl yapında bi yaraya merhem olsun. şaka gibi gercekten
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Fırat Aydınus'un 27. derbisi
Toplam 7
Yorum
cem neden bu adam BEŞİKTAŞ düşmanı bu adam,fırat aydınus BEŞİKTAŞA oldun kabus, gs maçında yaptıklarını,emenike ve diğerlleri offff
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