Fenerbahçe, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak çalışmayla tamamlayacak.