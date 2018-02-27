PFDK sevkleri açıklandı! Fernandao...

TFF'den yapılan açıklamada, Fernandao'nun, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan;(a)Daha önce müsabaka hakeminin arkasından yaptığı el-kol hareketleri nedeniyle bu maddeden PFDK 'ya sevk edilen Caner Erkin 4 maç ceza almıştı. Ayrıca tribünlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 36. maddeden de sevk edilen Caner, 2 maç daha ceza almış ve toplamda 6 maçlık bir cezaya çarptırılmıştı.Caner'in gol sevincinde tribünlere yaptığı kol hareketi nedeniyle sevk edildiği 36. madde ise şu şekilde:(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren,(a)

Hukuk Müşavirliği'nce 27.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BURSASPOR Kulübü'nün 23.02.2018 tarihinde GALATASARAY A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 24.02.2018 tarihinde KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- AYTEMİZ ALANYASPOR 24.02.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi BİLAL GÖMEÇ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde GÖZTEPE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" deneniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 26.02.2018 tarihinde MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 24.02.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 ve 14/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 26.02.2018 tarihinde BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi ÜNSAL KIRAÇ'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde NAZİLLİ BELEDİYESPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- FETHİYESPOR Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde NAZİLLİ BELEDİYESPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- BUGSAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.02.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR- BUGSAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- BAYRAMPAŞA Kulübü'nün 24.02.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-ÇANAKKALE DARDANEL SK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- DÜZCESPOR Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-DÜZCESPOR SK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ORHANGAZİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 24.02.2018 tarihinde oynanan EROKSPOR A.Ş.-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- TURGUTLUSPOR Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 24.02.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-TARSUS İDMANYURDU TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR-AYDINSPOR 1923 TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.