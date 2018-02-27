Fırat Aydınus'un 27. derbisi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'un 27. derbisi

    <a href="/index/firat-aydinus?id=f81f21e9-0b10-45f3-8974-209b7f8c2751" class="" rel="tag">Fırat Aydınus</a>'un 27. derbisi

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak yarı final ilk maçına atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 27. derbiyi yönetecek.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:50
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