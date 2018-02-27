Fırat Aydınus'un 27. derbisi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak yarı final ilk maçına atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 27. derbiyi yönetecek.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:50
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Rodallega, Beşiktaş'ı boş geçmiyor
Toplam 1
Yorum
Boş geçmeyiz Rodallega bir atarsa biz üç atarız 2 atarsa biz altı atarız hesabı ona göre yapsınlar
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 36
Yorum
sam Bence 3 hafta sonra evinde tv izlersin gider çapina gore bir takim çalistirirsin bulursan Alanya olabilir tam sana gore
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Vagner Love’a TEPKİ
Toplam 19
Yorum
Boş Transfer Vagner Efendi seni almakla hatamı ettik .Bence hata ettik Mahalle futbolcusundan farkın yok Şunu iyibil burası Beşiktaş Kadıköy karşıda kald
Fırat Aydınus'un 27. derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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