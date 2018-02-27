Usain Bolt çocuklar için sahaya çıkacak!
UNICEF Socceraid organizasyonunda Dünya Karması'nın kaptanlığını yapacak olan rekortmen sprinter Usain Bolt ve İngiltere Milli Takımı formasını terletecek olan ünlü şarkıcı Robbie Williams organizasyonun tanıtımı için birlikte kamera karşısına geçti.
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