Beş Fenerbahçeli’ye maçlardan men – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Beş Fenerbahçeli’ye maçlardan men

    Beş Fenerbahçeli’ye maçlardan men
    derbisinde statta izinsiz meşale yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçeli 5 taraftar, soruşturma savcılığınca serbest bırakıldı. "Spor müsabakalarından men" cezası uygulanan şüpheliler adliyeden ayrılırken, kalabalık bir grup halinde bina içinde bekleyen taraftarları, marşlar söyledi.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:33
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