Deplasman sıkıntısı
Fenerbahçe’nin dış sahada karşı karşıya geleceği 5 rakibi, güçlü takımlar karşısında aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor
* Yeni Malatya: Trabzonspor ve Galatasaray'ı yenip Beşiktaş'la berabere kaldı.
* Kayserispor: Sahasında Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a geçit vermedi.
* D.G. Sivas: Evinde Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ı eli boş gönderdi.
* Kasımpaşa: Beşiktaş'la berabere kalıp Galatasaray'ı yenmeyi başardı.
* Karabük: Bu sezon aldığı 3 galibiyeti de evinde aldı. Biri Başakşehir karşısında...
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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